O charme da arquitetura italiana

Do Pantheon até a cúpula de Brunelleschi, a Itália tem uma das mais bonitas heranças arquitetônicas do mundo. Essa rica tradição inspirou muitos arquitetos até os dias de hoje. De acordo com o novo relatório do Conselho da Europa dos Arquitetos, há por volta de 153.000 arquitetos licenciados na Itália.

Não se sabe exatamente qual origem do fascínio da população italiana com a arquitetura desde os primórdios. Apenas se sabe que os arquitetos desta nação são imensamente criativos e perfeccionistas! Na atualidade, muitos dos arquitetos seguem linhas modernas e experimentais, realizando projetos inovadores e exuberantes ao redor do mundo.

A arquitetura tem um papel astronômico e fundamental em nossas vidas diárias. Dos lindos projetos de casas a edifícios históricos e emblemáticos que reconhecemos instantaneamente, arquitetura nos rodeia em todo e qualquer ambiente de cidade que vagamos. Os arquitetos por trás desses prédios e casas são responsáveis por deixar as cidades lindas. Portanto, continue no post e saiba mais sobre eles. Confira!