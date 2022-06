Top 10 mesas de centro para a sala

Neste detalhe desta sala de estar com projeto de interiores do escritório Yamagata Arquitetura e com produção visual de Aldi Flosi, temos um ambiente com um clima ultra moderno, que mistura peças de estilo clássico com elementos crus, no estilo industrial. A mesa de centro segue o estilo cru e foi basicamente produzida em um amontoado de tijolos de concreto. O objeto traz um clima único e cheio de personalidade para o ambiente. A foto é do MCA Studio.