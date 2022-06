Como escolher o chuveiro certo para a sua casa

Relaxar ou energizar. Aquecer ou refrescar. Seja qual for a função principal do seu chuveiro, é impossível viver sem ele. Assim como muitos elementos no nosso lar, o chuveiro é um item básico e imprescindível – mesmo para as pessoas que preferem a banheira. A presença do chuveiro há muito tempo deixou de ter uma importância apenas para o uso básico. Atualmente, o modelo do chuveiro pode contribuir para a estética na decoração do banheiro, deve somar qualidade e economia de água e energia elétrica e ter uma boa durabilidade. Portanto, escolher o modelo de chuveiro deve ser algo cuidadoso e planejado para que as suas necessidades quanto a conforto, economia e decoração sejam plenamente atendidas.

Atualmente o mercado oferece uma infinidade de modelos de chuveiro. Podemos encontrar duchas com espalhador grande ou pequeno, chuveiros elétricos com multitemperaturas e até mesmo modelos que ofereçam a sensação de hidromassagem por conta da pressão exercida pelo jato de água. Podemos citar ainda, modelos que vêm com iluminação em LED para indicar a temperatura da água. Cada qual com suas utilidades, funções específicas e preços para as diferentes realidades.

Em tempos de crise, é sempre interessante ficar atento quanto ao consumo de energia do chuveiro – um dos itens que mais consome energia no lar. Procurar por modelos certificados pelo Inmetro, com que variam da classificação A' até a G , é essencial para ter uma noção melhor sobre o modelo que você está adquirindo. Chuveiros com classificação A são mais econômicos, mas, sua contrapartida é um aquecimento mais brando na temperatura. Este modelo é uma ótima escolha para pessoas que moram em regiões muito quentes e não carecem tanto do calor do chuveiro. Já modelos com classificação D ou mais oferecem um maior aquecimento e são excelentes para regiões mais frias.

Esteticamente, os chuveiros devem fazer combinações com as demais peças que complementam a área de banho. Chuveiros cromados fazem bons conjuntos com saboneteiras e outros suportes com aparência cromada ou metalizada. Chuveiros brancos, em plástico, devem fazer conjuntos com peças que sejam do mesmo material.

Para falarmos ainda mais sobre os chuveiros e algumas curiosidades que poderão ser ótimas referências no momento de sua escolha, trouxemos alguns excelentes projetos para dar bons exemplos de como a escolha certa do chuveiro ou ducha é fundamental para a sua rotina.

Venha conosco conhecer alguns projetos incríveis desenhas por profissionais homify e veja como o chuveiro é muito mais importante do que imaginamos.

Aproveite e inspire-se!