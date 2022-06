Feng Shui: 8 cores para você aplicar em sua casa!

O mundo seria muito chato se fosse apenas em preto e branco, pois na sabedoria chinesa, cada cor representa um elemento da natureza e transmite um tipo de energia. Agora, se você está pensando em pintar algum cômodo da sua residência, antes de escolher uma cor – saiba o significado e as influências energéticas de cada tonalidade. Seguindo o ensinamento chinês, cada cor deve ser observada, pois a cor está ligada diretamente ao seu estado de espírito.

O objetivo do feng shui é atrair a energia positiva às diferentes partes de uma casa – tudo através das cores associadas aos elementos da natureza: fogo, terra, metal, água e madeira. O efeito das cores não é apenas simbólico, mas terapêutico e repleto de energias e sensações. Por isso, um ótimo exercício para você escolher a tonalidade de um ambiente é fazer uma lista das suas cores prediletas.

Porém, não decida de imediato pela cor – observe as sensações que cada uma desperta em você e também procure mais sugestões com um designer de interiores. É importante observar a sensação que ela provoca, pois as paredes são guardiãs do ambiente, ou seja, ficam marcadas pelas vivências de cada pessoa dentro da residência. Então, nada melhor do que renovar a energia do seu lar, principalmente com uma cor que ofereça tranquilidade e harmonia.

Confira as 8 cores para você aplicar em sua casa, claro, seguindo os critérios fundamentais do Feng Shui. Ah, não esqueça que as cores deste ano são: rose quartzo e azul claro. Aproveite e renove o seu lar!