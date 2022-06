Quartos de bebê: 10 nichos sensacionais

Outra ótima opção para trabalhar com os nichos é colocá-los embutidos na parede, o que dá uma sensação muito interessante de profundidade na peça, além de ocupar o menor espaço possível dentro do quarto. Para quem tem quartos com dimensões menores, essa é uma ideia na qual vale a pena pensar. Todo o ambiente é dominado pelos tons brancos, o que traz uma atmosfera de tranquilidade e leveza. O toque de delicadeza vem das diminutas figuras que são posicionadas nos nichos, quase mini brinquedos – mas que, por segurança, ficam em posição elevada no quarto. O conjunto delicado se finaliza com as também pequenas pecinhas penduradas na parede – espelhos, bonecas e lembranças.