10 cortinas que irão transformar a sua sala

Um espaço contemporâneo mas repleto de elementos futuristas. Em mais uma sala absolutamente eclética, temos uma cortina fantástica que se adequa com precisão a proposta do design. Elementos de linhas ousadas como a lareira e as luminárias mesclam-se com sofás e painéis de inegável ar vintage. Nesse conjunto inesperado, a cortina de tecido chega com duas cores, bege na parte superior e uma faixa na cor preta, uma combinação que traz um toque de estilo e sofisticação todo pessoal.