Racks com painel para salas

Nesta sala multimídia, temos outro espaço com inspiração industrial, privilegiando o concreto tanto no painel do rack como no teto – com destaque para os tubos e conexões de cobre à vista. O rack branco em fórmica traz uma certa leveza ao ambiente, num contraste dos mais elegantes. Na parte de cima do painel de concreto, uma prateleira grossa de madeira transforma-se numa mini biblioteca, com diversas pilhas de livros distribuídas ao longo de sua extensão. Reparem como as caixas de som do home-theater localizam-se na parte de cima do painel, junto aos tubos e conexões.