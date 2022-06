Cadeiras modernas para salas de estar

Esta sala de estar clara e marcada por cores quentes foi projetada pela arquiteta Juliana Muchon. A decoração do ambiente conta com itens em matizes que vão do branco ao laranja, com alguns leves toques isolados de marrom. O tapete em listras de cores vivas chama a atenção no espaço e faz jogo com as duas mesas de centro. A aposta das cadeiras para a sala de estar foi em duas duplas interessantes. Ambas foram confeccionadas em madeira clara e recebem estofados confortáveis. A primeira, conta com o estofado em branco e a segunda leva um grafismo listrado em diferentes tons de cinza.