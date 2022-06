10 casas de container extraordinárias!

Ter a casa própria é o sonho de muitas pessoas. É através desse sonho que muitas pessoas encontram a motivação no trabalho para que ao longo do tempo, possam ter um espaço próprio. Um espaço que sabemos, não é fácil de ser conquistado. Com a explosão populacional nas grandes e pequenas cidades, a concorrências por espaços é assídua. Os modelos de casa se ajustam às proporções que os terrenos mantém e dificultam que a cultivação de grandes espaços seja cada vez mais difícil. Pensar em um habitat que se adeque ao que os terrenos dispõem e ao mesmo que atendam as nossas necessidades, é uma tarefa árdua e deixa escorrer aos poucos o nosso sonho em ter a casa própria. Não é fácil. E é preciso muita criatividade para que este sonho seja próximo de ser realizado.

Entender as possibilidades que o mercado dispõe e se adaptar dentro delas de acordo com o que o seu sonho margeia, é a melhor forma de se planejar para que você sempre desejou não siga para um resultado diferente do que você quer. Adaptação é a lei da vida. E deve ser a do lar. Por isso, quando falamos em modelos de casas, não podemos excluir todas as possibilidades e fugir das inovações que o mercado propõe. É falando em inovação, é hora de dar espaço para as casas feitas de containers.

Modernos e com dezenas de projetos voltados para as necessidades de seus moradores, existem já vários modelos de casas que utilizam a modernidade possível para que o container seja um local ideal para a moradia. Por isso, siga este Livro de Ideias e conheça um pouco mais destes novos modelos de casas que dominaram a arquitetura, principalmente pelo preço acessível. Confira nossas dicas!