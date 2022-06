Casa com tempero mexicano

Obviamente, após a reforma, a casa ficou parecendo nova. Portanto, olhando para a casa hoje é impossível acreditar que a Casa Valle tem cinquenta anos. A casa não aparenta apenas ser nova, mas aparenta estar à frente do seu tempo. Três grandes blocos retangulares, conectados por um volume transversal, compõem a fachada principal da edificação. A volumetria pura dos blocos que compõem a residência evidenciam o estilo minimalista, bastante difundido pela escola modernista mexicana. Além do aspecto plástico, a arquitetura é complementada pelo paisagismo, elemento importante no desenho mexicano. O jardim e o espelho d’água dão as boas-vindas aos moradores e visitantes, dialogando com as pedras que revestem o bloco central.