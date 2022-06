Casa com decoração luxuosa

Viver bem não é apenas ter uma casa grande e com opções de lazer. Viver bem é também habitar um lar com ambientes que expressam a sua personalidade e que dialogam com o seu íntimo. Quando os ambientes comunicam com o nosso íntimo, nos sentimos mais à vontade, mais amparados e tendemos a nos sentir mais satisfeitos. Portanto, o design de interiores é fundamental para incrementar as qualidades ambientais e estéticas do nosso lar.

Homify apresenta hoje um projeto magnífico, a Casa Moraira, cujo design de interiores criou ambientes deslumbrantes e cheios de personalidade. Esta vila luxuosa é uma casa branca de dois pavimentos, localizada em Cap Blanc Moraira, na cidade de Moraira, na Espanha. O projeto arquitetônico e de design de interiores foi realizado pela arquiteta Laura Yerpes e destaca-se pelo estilo luxuoso da decoração e pela qualidade dos materiais de acabamentos, como o piso de mármore polido, cortinas de seda branca e preta, madeira e aço, que contrastam com as superfícies brancas e criam ambientes acolhedores e elegantes. A residência possui uma ampla área social e de lazer, situadas no pavimento térreo, com destaque para a ampla piscina, e uma área íntima, situada no pavimento superior, com quartos refinados e aconchegantes.

Curioso para desfrutar de todos os ângulos desta residência luxuosa e espetacular? Então confira a seguir mais detalhes e imagens incríveis da Casa Moraira, com seu estilo mediterrâneo irresistível e com uma decoração para ser admirada em todos os seus detalhes. As fotos são de autoria do fotógrafo Germán Cabo.