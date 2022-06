Feng Shui: Aprenda a aplicá-lo no hall de entrada!

A prática do Feng Shui é conhecida por ser uma técnica milenar de origem chinesa, essa arte estuda a influência do ambiente, além do nosso bem estar. O local onde vivemos e passamos horas do nosso tempo influenciam diretamente no nosso estado de espirito. O feng shui entra em ação para proporcionar o equilíbrio dos espaços em que você vive. O artigo de hoje, dia 8, é exatamente sobre dicas para hall de entrada, tornando esse cômodo harmonioso e cheio de energia positiva para sua residência.

O feng shui para entrada da sua casa ou apartamento consiste em otimizar o ambiente, reunindo adornos e utensílios usados no cômodo de forma que, unidos, eles colaborem para a criação de um espaço extremamente aconchegante, bem energizado e especial para você se sentir confortável. O principio de tudo isso é fazer com que a energia positiva do ambiente emane completamente pela sua casa.

Agora, para um excelente resultado da técnica para hall de entrada, alguns itens básicos devem ser utilizados, por exemplo, espelhos, flores, aparadores, abajures, luminárias, entre outros. Alem disso, os móveis usados na decoração também devem auxiliar na criação de um ambiente energizado.

Confiras as dicas!