Casa de pedras rústica e mágica

As casas antigas despertam nossa atenção pela sua capacidade de resistir ao tempo e evocar épocas passadas. Elas são verdadeiras testemunhas materiais do passado, no qual as pessoas empreenderam grandes esforços para edificar suas construções e escrever sua história, que buscamos compreender justamente através da preservação da memória, da paisagem, da história e do patrimônio cultural. Hoje em dia, quando a palavra de ordem é a sustentabilidade, é ainda mais importante a conservação do patrimônio, de modo a reduzir a pegada ambiental do setor da construção civil.

Por esta razão viajamos para o velho continente, para destacar uma vez mais uma residência feita de pedras. A La Croisee, como é chamada, está situada em Torteval, na ilha de Guernsey, no Reino Unido. Mas você deve estar com a seguinte dúvida. Pode uma construção antiga se adaptar à vida contemporânea e oferecer conforto e praticidade à uma família moderna? Tire suas dúvidas e confira com seus próprios olhos como a residência La Croisee, com algumas poucas alterações, a cargo do estúdio CCD Arquitetos, tornou-se um lar funcional e aconchegante, sem perder a sua essência tradicional e seu charme irresistível.

Curioso para saber como a nova intervenção afetou a antiga construção e quais as mudanças que foram realizadas para modernizar o edifício histórico? Então confira a seguir mais detalhes e imagens desta casa de campo linda e charmosa, que nos conta uma parte importante de um passado rural, bucólico e mágico.