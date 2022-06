6 dicas caseiras para adubar o seu jardim!

Nascer, crescer, florescer, renovar. O ciclo de vida de uma planta é algo inspirador, assim como sua beleza. E isso faz das plantas uma companhia sempre perfeita para o lar. Se você é uma pessoa apaixonada por estas amigas verdinhas, hoje nossa dica será muito valiosa, não só para você, mas, também, para que as plantinhas de sua casa possam renovar o próprio ciclo de vida muitas vezes, com um caule forte, folhas sempre bonitas e flores apaixonantes.

As plantas, assim como nós, dependem de algumas vitaminas essenciais para estarem sempre lindas e fortes. Entre os elementos principais para que as plantas estejam sempre fortes, podemos citar: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro, cobre, zinco, boro, manganês e molibdênio. Os vasos onde as plantas são vendidas em supermercados ou casas específicas deste ramo, muitas vezes não contém uma quantidade suficiente de proteína a longo prazo para manterem as plantas fortes. Por isso, apenas regar a planta e deixá-la no sol não é o suficiente para que ela esteja saudável. Periodicamente é necessário adubar as plantas.

Os adubos um conjunto de elementos que se somam e levam alimento para as plantas ficarem nutridas. Existem adubos orgânicos e minerais que podem ser encontrados facilmente no mercado em geral. No entanto, há quem prefira fazer o próprio adubo e, assim, evitar produtos industrializados que muitas vezes podem vir com conservantes e outras composições que a longo prazo poderão prejudicar a saúde da planta, ou até mesmo a sua, quando o cultivo é de hortas ou outras espécies comestíveis.

Para ajudar você a ter alternativas possíveis para dar um alimento saudável para as suas plantas, hoje iremos ensinar a você como utilizar alguns produtos de origem orgânica que poderão fazer da sua planta mais forte. São restos de alimentos, reutilização de elementos e outras possibilidades fáceis de encontrar aí mesmo na sua casa. Esperamos que você possa aproveitar as nossas dicas e, assim, deixar o seu pequeno jardim ou horta com uma aparência sempre saudável. Aproveite e venha conosco!