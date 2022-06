Banheiros para todos os estilos!

Ser eclético, muito antes de influenciar a decoração e design, é também um estilo de vida. Não há como desassociar uma pessoa eclética de sua casa, pois ela é impossível que seus gostos variados não influenciem cada um dos cantos com objetos e móveis de diferentes épocas e estéticas. Neste banheiro fabuloso voltado para o exterior, a área ganha um ar de modernidade através da abertura da arquitetura, mas também é completado com elementos rústicos como revestimentos em pedras e as cubas de design de inspiração vernacular. Para completar o décor, a bancada, luminárias e as cadeiras possuem um pé no clássico. Nestes modelos de banheiros ecléticos, a chave de ouro geralmente se dá através de uma escolha de cores que funcione no conjunto trazendo coesão e sofisticação, amarrando todas as pontas.