10 mesas de cozinha irresistíveis

Começamos o nosso tour num espaço para toda a família que une tecnologia e rusticidade no mesmo projeto. Com intenção de inovar recorrendo a elementos inusitados numa decoração especial dentro da solução eclética, a ideia é encontrar entre as mesas de cozinha, uma que se integre com os usos de preparo dos alimentos. Para complementar a decoração, cadeiras com modelos e cores diferentes aparecem juntamente com prateleiras cheias de objetos inusitados e plantas. E o mais legal é essa luminária divertida feita com cordas. Um resultado de muita cor no projeto da Adriana Scartaris Design e Interiores.