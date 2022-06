Cadeiras clássicas para sala de jantar

Numa casa de decoração essencialmente clássica a escolha das cadeiras para sala de jantar pode ser fundamental. Como neste apartamento estiloso e com decoração fenomenal, as cadeiras para sala de jantar são o elemento decorativo principal com estofado em tecido estampado com flores que cria no ambiente uma característica mais descontraída. Dialogando muito bem com o design da mesa rústica em contraponto com o lustre clássico estilo clássico, o projeto fez as apostas perfeitas com resultado incrível.