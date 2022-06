10 estantes perfeitas para inspirar

Nesta sala de estar na Suíça, a decoração é marcada pelo estilo minimalista. Assim, tendo como fundo o piso de madeira clara e as paredes e o teto de concreto, a estante preta e retangular tem linhas retas e estrutura prática, recebendo basicamente livros. Os sofás em tons neutros que a circundam acabam por destacá-la no espaço. Toques de cor e de arte são dados pelas telas encostadas na parede do fundo e discos de vinil estão enfileirados no chão, ao lado de um dos sofás. No teto, as luminárias claras e redondas dividem o espaço com um pendente geométrico em madeira.