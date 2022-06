Poltronas charmosas para salas de estar!

Já em Porto Alegre, RS, a sala de estar – que é integrada à sala de jantar e partilha com ela uma ampla janela sobre a cidade – conta com uma poltrona larga e confortável, na qual predominam as linhas retas, o revestimento aveludado e a cor bege escura, a qual acompanha a paleta de cores em tons neutros que aparecem no sofá, nas almofadas, nas paredes, no tapete e no piso. A poltrona para sala é bonita, mas o conforto é a sua qualidade mais evidente – o que é perfeito em um espaço tão arejado e claro, onde é possível admirar o nascer e o pôr do sol no rio Guaíba. A imagem é de Christian Jung.