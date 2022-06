10 lindos modelos de bancos de jardins

Nada mais perfeito do que incorporar o banco de jardim num espaço projetado com arquitetura inteligente e pensar com lógica escultural e formosa como neste trabalho paisagístico que incorpora cascatas e espelhos d'água em diferentes níveis. O paisagismo foi capaz de ir além com um projeto excepcional para completar a cereja do bolo é um banco de jardim duplo no estilo cadeira de balanço. Uma forma criativa de transformar completamente o design do seu jardim.