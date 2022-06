Tendência de estofados na decoração!

Nesta sala de estar ao lado, temos um ambiente marcado pelas paredes claras que são complementadas também pelas prateleiras em nicho em branco. O tapete em bege traz um clima agradável que exala aconchego no local. Alguns itens decorativos, como as almofadas, o quadro e os artigos que estão dispostos nas prateleiras, trazem cor e charme ao local. Temos diversos pontos de azul, que contrastam com o cinza do veludo macio no estofado do sofá em L. Caso queira si inteirar de mais possibilidades de sofá em L, veja 8 sofás em L que farão sua cabeça.