10 camas de casal com estilo oriental

Se você procura por uma nova ideia para a cama de casal e pretende renovar a decoração do quarto, este artigo é o caminho certo. A aposta no estilo é uma tendência que veio com tudo e que já podemos incorporar num décor moderno e cheio de boas ideias. Deseja saber mais? Então vamos lá!

As pessoas que buscam para suas casas um estilo minimalista e clean intuído pela estética oriental geralmente são movidas a uma energia tranquila e preferem adotar um estilo de vida que priorize a paz, os bons momentos e a simplicidade. Este conceito está fortemente ligado à cultura oriental que nos influencia através do intercâmbio cultural entre países e das transformações no universo da comunicação. Não significa que essas influências sejam novidade, pois onde há cultura há mistura e troca de conhecimento, mas com o avanço da comunicação, as influências se intensificam e resultam em tendências que avançam atingindo a moda e o design pelo mundo.

Em nossa cultura ocidental, o design de interiores aborda uma estrutura geralmente bastante eclética para a decoração de quartos e outros ambientes. Mas no entanto a aposta pode tender para maiores ou menores proporções. E é aí que se caracteriza o estilo! E não somente dos profissionais de design, mas principalmente dos moradores e clientes. Pois aí está o ponto chave de qualquer decoração: saber dosar e até brincar com as influências!

Para avançarmos em nosso objetivo, este raciocínio é importantíssimo. Pois tendo isso em mente, sabemos que podemos nos utilizar de diferentes estéticas dentro do design, mas priorizando aquelas que tem mais a ver com a nossa personalidade. E como dissemos, é possível brincar com essas tendências e até mesmo transformar, como em nosso exemplo, uma cama de casal oriental num móvel estiloso e onde estejamos refletidos e representados.

A cama de casal no estilo oriental, também conhecida como cama de casal japonesa, cama tatame ou simplesmente cama de casal baixa, é um móvel que além de muitos nomes tem também uma grande variedade de modelos. Sim, são variações da mesma ideia! Ou seja, mesmo representando a ideia minimalista de simplicidade e objetividade, podem também vir acompanhadas de cores, tamanhos e materiais diversos. Para continuar, vamos trazer 10 exemplos de cama de casal no estilo oriental para exemplificar.