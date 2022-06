Cores perfeitas para quartos infantis

Toda decoração ama cores. Todas as cores podem ser utilizadas na decoração. As cores fazem muito mais do que preencher paredes com tintas. Elas dão novas sensações e vibrações.Acertar no uso dos tons nos cômodos da casa é o segredo para que, o tema que você deseja dar ao ambiente, tenha maior efeito visual. Para banheiros, por exemplo, o uso mais comum é do branco, no entanto há projetos maravilhosos que mesclam cores incomuns para o ambiente, como o verde e que trazem resultados ótimos. A mesma situação vale para a cozinha, a sala, os quartos e tudo o mais que for possível ambientar na casa. A chave do segredo para o sucesso da decoração é o bom senso.

Para acertar em cheio na utilização das cores para a decoração, é sempre bom estar atento ao significado de cada cor. Por exemplo, se você deseja um ambiente elegante e moderno, a aposta é no preto; se você deseja um ambiente que prevaleça a calma, a aposta é no azul claro; se você deseja um ambiente que remeta à concentração e disciplina, a melhor escolha é seguir pelo amarelo e, assim, as cores vão dando a forma que você preferir na sua decoração.

Assim, após estas dicas breves, você verá dez exemplos de quartos para meninos decorados utilizando uma cor como tema principal. As composições variam entre o vermelho, o roxo e muitas outras. Se você tem um garoto em casa, chame ele, temos certeza que ele vai adorar navegar com você por este Livro de Ideias e irá pedir um projeto igual ao que nossos profissionais desenvolveram abaixo.

Siga o nosso Livro de Ideias e aproveite!