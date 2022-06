Espaço comercial vira belo apartamento

A sala de jantar ficou um charme! Com os pendentes em preto com o fundo dourado nós observamos o toque de elegância e bom gosto que mescla tons neutros com um amarelo vibrante! Um toque de ousadia que dá cor e vida para os interiores. Para harmonizar a paleta de cores, a mesa escolhida é de madeira com tons neutros – enquanto os espelhos deixam a parede muito mais rica e interessante.