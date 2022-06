10 dicas de papéis de paredes para quartos infantis

É com certeza um dos espaços mais delicados dentro de qualquer residência. O quarto infantil é o ambiente no qual mais podemos ver alegria, felicidade, criatividade e desenvolvimento. É nele que acontecem as brincadeiras, as descobertas e as experiências mais bacanas que uma criança pode ter. Por isso, a decoração de um quarto infantil pode ser tudo, menos brincadeira. É preciso planejar com cuidado e inteligência, conhecer o estilo e os hábitos da criança, para tornar este ambiente um espaço motivacional e acolhedor.

Por isso, além dos cuidados com os móveis e suas cores – que podem variar entre os tons mais leves e os mais coloridos, de acordo com criança – os quartos infantis fazem um uso muito constante do papel de parede. Os papéis de parede funcionam como um complemento à decoração, trazendo personalidade e estilo ao ambiente.

Confira agora 10 ótimas ideias de papel de parede que podem caber perfeitamente em seu projeto de quarto infantil.