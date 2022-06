Mesas para cozinha: soluções perfeitas!

Este belo projeto do escritório Amanda Pinheiro Design de Interiores estabelece a mesa como o centro de atenção da cozinha, funcionando também como um prático balcão. O projeto privilegia os tons neutros nos móveis, ao mesmo tempo em que brinca com as cores nos ladrilhos nas paredes e com as formas circulares nos painéis adjacentes à porta. O tom neutro é quebrado com inteligência pelas cadeiras alaranjadas, cujos encostos entrelaçados criam uma curiosa sensação de descontração, sem contar com as taças em cores diferentes presentes no balcão, outro toque de estilo e personalidade ao ambiente.