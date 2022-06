10 armários de banheiro sensacionais

Um banheiro, além de elegância e estilo, precisa ter praticidade. Um armário de banheiro que se preze deve não apenas se alinhar com o design do ambiente, mas oferecer soluções convenientes e acessíveis para o seu dia a dia. Desde as bancadas mais simples até os armários mais sofisticados, o que se deseja para este local é um projeto que se adeque às necessidades do cliente e que faça o melhor proveito do espaço.

Os armários de banheiros podem guardar desde os itens mais básicos de higiene, como escovas de dente, assim como podem funcionar como um mini closet, com itens de maquiagem e beleza. Nos projetos que veremos a seguir, podemos perceber que os armários, no fundo, traduzem a personalidade do dono (ou da dona) da casa. Ambientes simples trazem soluções simples. Ambientes despojados trazem soluções despojadas e assim por diante.

Fique atento a estas sugestões. Um destes armários de banheiro pode ser exatamente o que você está procurando.