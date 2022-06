GUIA de ambientes frescos e limpos

Queridos e queridas, vocês podem me dizer o que NÃO estão vendo neste banheiro?! Podem procurar na pia toda, mas aposto com vocês que não irão achar! Simples: aqueles copinhos com escova e pasta de dente! É claro: eles devem ficar fechadinhos no armário para não pegar pó e ficar expostos a microorganismos. Mas, mesmo tendo este cuidado de esconder os copinhos por razões estéticas, é muito comum se esquecerem de lavá-los uma vez por semana. Já as escovas de dente também não são trocadas com a frequência que deveriam, ou seja, de três em três meses. Hoje em dia, há modelos com faixas coloridas que vão perdendo a cor à medida que vai perdendo a eficácia. É ideal para os esquecidinhos! Lembre-se também que os bebês e as crianças também têm que ter suas escovinhas trocadas com a mesma dedicação!