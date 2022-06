10 cozinhas lindas revestidas com preto!

Tudo fica muito bonito quando decorado com a cor preta. A sensação de sofisticação é sempre o resultado nas composições. A cor, atemporal e sempre em alta, fica perfeita mesclando com qualquer outra. Afinal, só o preto é a soma de todas as outras cores. Tem gente que diz que é uma cor sombria. Outras pessoas dizem que é masculina demais. Tem quem diga ainda, que o preto é só ausência de luz. Na verdade, a cor só existe por causa da luz. na decoração, o preto sempre nos traz luxo nas mesclas. Ultimamente, em ambientes modernos, os detalhes em preto aperfeiçoam ainda mais as composições que apostam nas linhas retas para chegarem a resultados incríveis. E, se com a cor preta, chegamos a resultados magníficos na decoração, então é hora de abrirmos a porta da admiração por nossos profissionais e mostrar que as cozinhas modernas são mais bonitas ainda quando tem o preto no ambiente.

Parece até um capricho particular pela cor. E na verdade, é. Com o preto no dia a dia da cozinha, alcançar as limpezas mais difíceis fica mais fácil, já que o reflexo da cor não perdoa imperfeições. Além disso, se você é um devoto por objetos decorativos, você seguramente irá encontrar um local ideal para usá-lo na decoração.

Mas atenção, a predileção pelo preto não deve torná-lo o único tom cromático na sua cozinha moderna. É preciso estar sensível a utilização de outras cores no ambiente.

Dadas as dicas iniciais, siga conosco por este incrível Livros de Ideias com dicas de cozinhas modernas planejadas e decoradas com o preto. Temos certeza que você vai adorar.