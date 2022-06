Fofura do dia: acerte na cortina para o quarto de bebê

Derreter-se na companhia de um bebê é muito fácil. Bastam alguns poucos minutos e todo o nosso lado carinhoso aparece com os mimos e jeito de dar todo o amor do mundo para a pequena criança que chegou ao mundo. Todo cuidado é planejado para que tudo fique o mais perfeito o possível. Com a chegada do pequeno ao lar, tudo ganha modificações para que a decoração e os espaços celebrem a presença do bebê na casa. O cuidado com as cores, os perfumes, a decoração, as cortinas, os lençóis… enfim, todo o cuidado do mundo é direcionado para o espaço que abriga o novo rei ou a nova rainha do lar. E, quando o momento da vinda do bebê acontece, a preparação para a decoração deve seguir um planejamento temático que farão do lar um lugar muito mais feliz.

E por falar em feliz, não há como fugir de temas fofos para a composição da decoração no quarto do bebê. E um elemento que é muito importante, às vezes passa despercebido e é deixado como um dos últimos itens na lista de objetos que irão compor o quarto da criança. Sim, estamos falando das cortinas.

Cortinas para quartos de bebê, tem a função de reforçar ainda mais o tema escolhido para o ambiente. Seja neutro, clássico, animado, etc, a decoração do quartinho precisa ser pensada na necessidade de filtrar a luz, reforçar a sensação agradável do ambiente e, por vezes, ser o elemento protagonista da decoração.

Pensando nisso, se você está perto ou logo estará com um pequeno no seu lar, conheça este Livro de Ideias sobre cortinas para quartos de bebê que os nossos profissionais planejaram. Temos certeza que, além de adorar, você terá novas inspirações criativas para a pessoinha mais especial do seu lar!