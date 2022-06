10 incríveis casas pré-fabricadas

Inserido no Parque das Pedras Salgadas, em Portugal a chamada The Snake Tree House, da autoria dos arquitetos Luís Rebelo de Andrade e Tiago Rebelo de Andrade surgiu o desafio de criar uma casa que fosse inspirada no eterno sonho de infância que envolve a casa da árvore. A partir disso, o projeto da casa foi desenvolvido em parceria com a empresa Modular System. Os materiais utilizados permitiram gerar uma ligação entre a casa e a paisagem do parque. Aqui as palavras sustentabilidade e ecologia andam simplesmente de mãos dadas – o uso de painéis solares junto com o reaproveitamento de água e iluminação de baixo consumo são apenas algumas das características ecológicas deste projeto.