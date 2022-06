Glamour campestre com um segredo!

A partir da frente, esta casa parece uma casa típica país que tem sido cuidadosamente restaurado. As características tradicionais integrais ao seu charme foram preservados, eo exterior olhar fresco, mas autêntica é condizente com o belo ambiente campestre. No entanto, nem tudo é como parece com esta casa West Yorkshire. Se você tomar uma curta caminhada ao redor do lado da propriedade, você se depara com um, muito moderno, exterior muito diferente. Intrigado? Vamos dar uma olhada mais de perto…