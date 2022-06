Painéis incríveis para salas de estar

Nesta sala de TV e estar produzida pelo escritório Bloom Arquitetura, o clima no ambiente é descolado e muito divertido. A aparência da sala proporciona um quê de aconchego, alegria e diversão. O ambiente é repleto de peças de design mescladas com peças de antiquários e objetos modernos. Um espaço agradável e cheio de personalidade. A escolha do painel de parede foi em uma peça confeccionada em gesso. Este artefato delicado e moderno transmite um clima despojado e decora o ambiente com as formas aparentes. A cor clara do gesso traz claridade ao local. Para idéias de salas de TV, confira Salas de TV incríveis para a sua casa.