Modelos de cortinas charmosas

Nesta ampla e arejada sala que integrada outros ambientes projetada pela arquiteta Viviane Dinamarco, temos um ambiente com toque industrial e moderno. O piso foi confeccionado em vinílico, o que isola o barulho e ainda imita madeira. A cobertura da área da churrasqueira foi projetada em alumínio e vidro. Pode ser aberta para a varanda, utilizada com sol ou chuva! A esteira de bambu no teto, as películas de UV nos vidros e o ventilador retrô ajudam no frescor do ambiente. O modelo de cortina que foi escolhido é uma peça em voil que toma conta de toda a área do ambiente. A iluminação externa é neutralizada, mas ainda assim dá as caras no espaço.