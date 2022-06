Casa estilosa em terreno compacto!

O terraço traseiro é um pequeno espaço que está inserido no interior graças às grandes janelas que dividem as áreas. Na fronteira com a casa vizinha, um pequeno, mas composto jardim anima o lugar enchendo-o de cor. As plantas decorativas são algumas espécies típicas da zona. A pérgola de vigas horizontais de madeira dá um toque rústico ao espaço sem que nunca se perca o carácter moderno do projeto. As cores terra do piso e das paredes dão-lhe uma essência intimista fazendo com que cada esquina, cada espaço, cada centímetro desta casa seja um lugar acolhedor e encantador.

