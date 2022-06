Universo de possibilidades em um apê minúsculo!

O criador deste ambiente guiou-se o tempo todo por uma incrível sensatez e critério estético com a única intenção de ampliar visualmente o espaço ao máximo possível. Nós amamos as prateleiras inteligentes que chegam até o teto e que podem ser completadas com decorações e muitos livros. Além disso, à esquerda vemos a pequena e preciosa cozinha, com pia, geladeira e armários. Tudo em proporções singelas e bem aproveitadas.