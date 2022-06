Roubamos 5 dicas de decoração desta casinha linda

A moradia tem um bar com tudo que você precisa para entreter uma grande noite com amigos e entes queridos. Bancos ajustáveis igualam a altura dos usuários, que podem desfruta da sua bebida favorita neste belo bar construído em pedra cinza escuro. Duas lâmpadas com design clássico fornecem a iluminação necessária ao cair da noite, mas durante o dia, esta área é inundada com a luz solar. É um ambiente mais quente, que é apreciado especialmente no meses de inverno