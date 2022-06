7 dicas para a sua casa ficar com uma olhar limpo e fabuloso!

Se você tem uma casa de dois andares, lembre-se que o que você mais cuidados são seus móveis no térreo, e quando limpar toda a sujeira que está no piso superior pode, e certamente ir para baixo sobre eles. Tente limpar, não só o chão e móveis, mas também dar uma sacudida para as paredes, para remover toda a poeira e remover quaisquer vestígios de cola que você deixou com as guarnições. Se você tiver aberto, e neste espaço Boué Arquitectos, é melhor limpado a partir de onde mais móveis, para onde há baixo em mobiliário, neste caso, onde é o quarto na parte de trás, por isso a maioria da sujeira cairá sobre superfícies lisas.