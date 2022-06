Casa de praia rústica em Maresias (SP) transmite paz e conforto

Hoje apreciaremos os encantos de uma residência rústica única, de charme especial e atmosfera vibrante e convidativa. Provavelmente o sonho de consumo de qualquer um que deseje abandonar as proporções e correrias da cidade para buscar para si mesmo a paz duradoura e o sossego jovial que somente a natureza é capaz de proporcionar.

O projeto ficou por conta do profissional arquiteto Fábio Madueño, da Madueño Arquitetura e Engenharia. Sua excelência profissional pode simplesmente ser verificada através das fotos de seus fabulosos projetos que encantam, revigoram e estabelecem uma relação de grande harmonia com seus entornos naturais. A arquitetura rústica, através de suas mãos, atingiu um patamar inovador, criativo e com um toque especial de elegância.

Esta casa que conheceremos hoje, batizada de Residência MM, leva todos estes conceitos de forma inteligente e cuidadosa, trabalhada com acabamento perfeito e alto rigor construtivo. Suas influências vão de acordo com a obra do arquiteto, que ao longa da carreira se inspirou nos encantos da arquitetura brasileira colonial, da influência caiçara litorânea dos anos 70 e também de pesquisas acerca da exótica arquitetura balinesa.

O resultado é imperdível! Vamos descobrir…