40 Cozinhas Rústicas E Brasileiras: Inspirações Irresistíveis!

Podemos classificar esse projeto como uma cozinha rústica moderna. Podemos perceber pelos materiais empregados nos acabamentos dos armários e da bancada da pia que trata-se de um projeto moderno e que o toque rústico dessa cozinha fica por conta de elementos como as mesas de madeira rústicas, as banquetas de ferro e detalhes como a cortina da janela.

Cozinha rústica moderna

Finalizamos a nossa seleção com esse projeto de cozinha rústica moderna com toque de cor. Com espaço dedicado a refeições feitas na churrasqueira ou forno à lenha, esse projeto conta com iluminação natural, materiais rústicos e azulejos coloridos combinando com itens modernos como a mesa com tampo de mármore.