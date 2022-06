6 dicas para um pequeno closet

Camarim pequeno pode ser facilmente separados pela inserção de portas de correr de salas maiores. O resultado é mais um quarto que pode ser usado como um separado e closet de porta de correr, que uma parede adicional para ser puxado para fora. Usando as portas de correr pode assim ser outra sala criar. As portas podem ser escolhidos, a qual deve corresponder ao resto do interior em diferentes cores e materiais. Variantes de vidro fosco olhar arejado e ampliar pequenos espaços visualmente, por deixá-los fora luz adicional caindo para o vestiário. Opaco portas feitas de madeira, de metal, espelhos ou outros materiais, por outro lado, assegurar que as roupas e outras coisas não pode ser visto e manter discretamente no fundo. As portas não olhar só elegante de, eles também têm um uso prático, porque eles precisam de ao abrir mais nenhum espaço no camarim ou sala de descanso. Isso os torna uma boa escolha para salas mais pequenas.