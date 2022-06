O perfeito equilíbrio entre liberdade e privacidade

Este caminho ao lado da casa tem um olhar zen-like. É exatamente esse caminho onde você atravessá-la fácil. Você vai relaxar em meio a todo o verde benéfico, que está programado em ambos os lados do caminho. Fachada e as pedras do caminho jogo perfeitamente. O verde é ecoado no verde na parte inferior do jardim. Este jardim é uma pequena obra-prima de simplicidade e repetição, ainda que realizada de forma sublime. A base para isso é o cascalho jardim Zen, isso simboliza a água e o fluxo do tempo. Nós levá-lo para dentro.