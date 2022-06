Do velho ao novo com um simples toque de magia!

O que fazer quando nossa casa já passou do tempo e começa a apresentar ares antigos e inadequados às novas gerações? Principalmente quando os pais desejam passar o legado do patrimônio aos filhos, alguns pontos são necessários que se reveja para poder apresentar-lhes um ambiente que lhes seja bem visto e querido, como um verdadeiro presente inserido nos tempos atuais.

Neste projeto de hoje, os pais do proprietário viveram no térreo do apartamento enquanto seu filho se acomodava no andar superior. Até que chegaram esposa e dois filhos pequenos. Desde então, surgiu a ideia de reformar os espaços para oferecer ainda mais amplitude, acesso direto ao jardim e um ambiente renovado à jovem família. Assim, o piso térreo precisou ser reformado completamente, no intuito de atender às necessidades e desejos desta geração.

A encomenda ficou por conta dos especialistas austríacos da Horst Steiner, que converteram o apartamento, dentro do prazo de três meses, em um lar completamente modernizado. Mostraremos a seguir as fotos para que você também se impressione com este fabuloso resultado!