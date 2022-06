Chalé encantador todo em madeira rústica!

Os revestimentos, ambientes e móveis de madeira rústica estão se tornando cada vez mais populares pelo mundo. Não é de se admirar: o material fornece um calor único, rústico e natural, nos remetendo diretamente a histórias nostálgicas irradiadas através do uso pelo tempo, que o embotam de caráter e personalidade únicos. Além disso, construções feitas com madeira reaproveitada, principalmente sob as mãos cuidadosas de profissionais competentes, são de grande valor ecológico e sustentável. Este material é abundante, não desperdiça energia e, quando reaproveitado, sequer necessita que uma única árvore seja cortada. Ou seja, aproveitamento é vida!

Acompanhe este projeto fabuloso, com uma atmosfera recriada em todos estes tons e nuances que somente a madeira rústica é capaz de proporcionar, além do pleno prazer e conforto de seu calor único. Localizado na Suiça, este escritório especializado, o RH Design, envolveu esta reforma com uma luxuosidade simples, um encanto remodelado, trazendo aos ambientes a madeira rústica de alta qualidade, assim como seu estilo completamente distinto.

Vamos descobri-lo?