10 salas de TV para amar!

Uma sala de TV pode ser uma grande pedida se você tem espaço para destinar a ela. Seja uma peça especialmente projetada para esse fim, seja um quarto fora de uso, grande ou pequeno, a sala de TV vai proporcionar ótimos momentos a toda a família nas horas de lazer, em especial nos dias chuvosos ou nas noites de maratona de filmes e séries.

Uma sala de TV precisa contar, é claro, com uma bela tela plana ou home-theater. Mas não se resume a isso: ela também pode dispor de um aparelho de som respeitável e reunir CDs, DVDs, livros e jogos de mesa e tabuleiro. Sua função é divertir e relaxar as pessoas, de modo que elas tenham uma pausa na correria e tensão do dia-a-dia de trabalho e estudo.

Convenhamos: o que pode ser mais gostoso em uma tarde de domingo do que reunir a família e os amigos para assistirem filmes incríveis e séries eletrizantes, tudo isso acompanhado de pipoca com refrigerante? Se o menu das comidinhas e bebidinhas fica a critério dos membros da família, o planejamento de uma sala de TV sob medida para as necessidades e desejos deles está a cargo do decorador ou arquiteto.

Nas 10 imagens que apresentamos a seguir, você vai conhecer as soluções desses profissionais para um espaço que é o paraíso do lazer indoor. Inspire-se e divirta-se!