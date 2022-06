Uma casa de sonho quase impossível

Começamos a nossa caminhada através do lado do jardim. Neste caso, a casa da família, com grandes janelas abertas para a área externa, ela se expande o design exterior impressionante, com uma maneira barata completamente moderno. A partir desta perspectiva, o edifício tem um design Bauhaus com um telhado plano. Na verdade, é um telhado reprimida, como veremos na próxima imagem. A casa está em conformidade com o seu design simples, voltado a satisfazer plenamente os desejos e exigências dos regulamentos de construção local e se encaixa perfeitamente no bairro. Uma característica especial são as grandes janelas que permitem uma vista para o jardim e os campos circundantes e estabelecer uma comunicação entre paisagem e interior.