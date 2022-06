Maneiras geniais de decorar com bancos!

Sim, panelas! A criatividade realmente nos leva muito além dos lugares comuns. Com um pouco de exercício criativo, alcançamos resultados com bom humor que todo lugar merece ter. Nesta composição, as banquetas ganharam o design criativo de panelas para servirem como assento. A ideia bem humorada, da arquiteta de interiores, Brunete Fraccaroli, de São Paulo, sai do lugar comum e coloca as banquetas como o destaque principal do ambiente.