Tapetes perfeitos para salas de estar

Nesta sala de estar que faz parte do projeto do escritório Vaiano e Rossetto Arquitetura de Interiores, temos um ambiente marcado pela iluminação externa devido ao tamanho da janela. A sala possui uma área ampla e larga, que foi milimetricamente decorada com louvor. O tapete para sala escolhido foi uma peça de dimensões relevantes e que ocupam boa parte do piso do ambiente. O artigo leva uma estampa não convencional de padrão irregular. A peça é off white e conta com manchas ou pinceladas em marrom. A peça traz ainda mais claridade ao ambiente e faz jogo com as poltronas Daff desenhadas pelo designer Jader Almeida.