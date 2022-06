Uma casa esculpida pela natureza

Homify desembarca hoje em Portugal, mais precisamente em Vieira do Minho, no Vale da Caniçada, para apresentar uma casa simplesmente espetacular, uma verdadeira jóia arquitetônica esculpida pela natureza. A casa nos faz lembrar da obra-prima Casa da Cascata do mestre Fank Lloyd Wright, projetada em 1936, cuja principal característica é ter sido erguida sobre uma pequena cachoeira, tomando partido dos elementos naturais da paisagem, como pedras, vegetação e a própria cachoeira, como parte da composição arquitetônica. A Casa da Cascata é uma das casas mais famosas do mundo e sem dúvida ainda inspira arquitetos e admiradores da arquitetura pela sua beleza e harmonia com o entorno natural.

Oitenta anos depois, do outro lado do mundo, em Portugal, foi erguida a Casa do Gêres, situada numa encosta íngreme e próxima a um ribeirão, cuja implantação, forma e materialidade é resultado da sua interação com o ambiente natural ao seu redor. A casa é composta de dois prismas, um revestido de concreto, encrustado no solo como uma rocha, e outro revestido de madeira, que parece encaixar-se sobre o bloco de concreto. Além do concreto e da madeira, o vidro também desempenha um papel destaque no projeto, permitindo a criação de planos transparentes que descortinam as vistas privilegiadas da paisagem circundante.

Se você está curioso para desvendar o encantos e as surpresas desta casa simplesmente fascinante, que se ergue como uma rocha entre dois corpos de água, confira a seguir mais detalhes e imagens da Casa do Gêres, que combina tradição e modernidade, formando uma composição harmoniosa com os elementos naturais que a cercam. Quem assina o projeto é o estúdio de Carvalho Araújo.