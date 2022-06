Um refúgio incrível na montanha

Se a casa encontra-se enterrada e situada debaixo de uma robusta caixa de concreto, de onde vêm a luz e como se dá a ventilação? O projeto resolveu esta questão técnica com a criação de um poço de luz, que pode ser identificada no terreno como a caixa de concreto vazia, um estrutura independente situada na parte posterior. Este poço de luz ilumina o ambiente interno e permite ainda a saída do ar quente, funcionando como um exaustor natural. O bloco de concreto contrasta com as construções locais, mas adapta-se ao terreno e a paisagem natural com harmonia. A piscina, situada na cobertura, representa simbolicamente os antigos tanques de água que abasteciam os vilarejos rurais.